Anche Lukaku al fianco di Black Lives Matter: "Spalle al muro, ma siamo ancora in piedi"

Anche Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter da sempre impegnato nella lotta contro il razzismo, ha aderito al movimento Black Lives Matter che ha preso forza dopo l’uccisione di George Floyd da parte di alcuni agenti della polizia di Minneapolis. Queste le parole del belga su Instagram: “Care donne nere. Vi adoro. Grazie per aver tenuto duro in questi momenti di pazzia che siete costrette a vivere. Grazie per essere di supporto mentre le nostre schiene sono contro il muro. Siete la nostra spina dorsale e apprezzo ognuna di voi.

Cari uomini neri vi saluto. Molte persone cercano di abbatterci ma siamo ancora in piedi. Siamo dalla nascita con le spalle al muro ma alcuni di noi ce la fanno. E’ tempo di unirci e preparare la generazione più giovane, dirgli che possono essere grandi. Continuate a marciare pacificamente e a diffondere il messaggio. Black lives matter, fuck racism”.