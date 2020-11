Anche Malinovskyi positivo al Covid in Nazionale: a darne l'annuncio è la Federcalcio ucraina

Un nuovo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus. Si tratta di Ruslan Malinovskyi, fantasista dell'Atalanta e dell'Ucraina che è subito stato posto in isolamento nell'albergo di Lucerna in cui si trova attualmente coi compagni della Nazionale, in vista della sfida di questa sera con la Svizzera per la Nations League. A darne l'annuncio è stata la stessa Federcalcio del suo Paese con un comunicato ufficiale.