Anche Milan e Atalanta sulle tracce di Osimhen, ma il calciatore snobba la Serie A

Victor Osimhen avrebbe per il momento rifiutato la corte delle squadre italiane che da diverso tempo lo stanno seguendo e che vista la sua esplosione anche in Francia sono sempre più attratte dal suo possibile acquisto. La notizia arriva dalla Nigeria, riportata dal noto quotidiano locale The Nation: l'attaccante 21enne del Lille non sarebbe infatti per nulla interessato a un trasferimento in Serie A nonostante le offerte già in ballo provenienti da alcune big del nostro campionato. Sulle sue tracce ci sarebbero l'Inter (che sta seguendo Osimhen da anni), il Milan e l'Atalanta, mentre all'estero viene accostato a Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Real Madrid.

Arrivato in Ligue 1 la scorsa estate con un trasferimento che ha fruttato 12 milioni di euro alle casse dello Sporting Charleroi, Osimhen ha messo a segno ben 18 gol e 6 assist nelle sue 38 presenze complessive fra tutte le competizioni alla sua prima stagione con il Lille, prima dello stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19. Il suo contratto scadrà fra quattro anni, motivo che alzerebbe ancor di più il suo valore in vista del ritorno al calcio giocato e di una battaglia fra grandi club alla riapertura del mercato.