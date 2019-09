Anche quando non lo vedi... CR7 c'è sempre. Assist, gol e prova da leader

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Hellas Verona 2-1 (21' Veloso, 31' Ramsey, 49' Ronaldo)

E dire che secondo qualcuno avrebbe dovuto riposare, oggi contro il Verona e visto il sovraccarico di minutaggio delle ultime settimane. Niente da fare. Cristiano Ronaldo anche oggi era là, nel cuore dell'attacco bianconero, pronto a guidare il resto dei compagni alla ritrovata vittoria in campionato dopo il pari di Firenze.

Una prova non certo abbagliante, quella del fenomeno portoghese, ma comunque di spessore assoluto ai fini del risultato. Perché se in pochi, fra gli spettatori del match, ricordano numeri o azioni personali di CR7, in aiuto e a sostegno della nostra tesi ecco il tabellino. Che racconta il 2-1 finale maturato grazie alla rete di Ramsey, su assist di Ronaldo. E al gol su rigore proprio dell'ex Real Madrid. Un contributo completo sotto ogni punto di vista che fa ben sperare anche per l'immediato futuro. In campionato e soprattutto in Champions League.