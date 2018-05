Anche un Bandido può piangere: lo strano caso di James Rodriguez

© foto di www.imagephotoagency.it

In molti, come me, saranno rimasti colpiti dalla esultanza, anzi dall'assenza della stessa, di James Rodriguez dopo il gol del 2-2 di ieri sera, in grado di riaprire completamente il discorso qualificazione con altri venti lunghissimi minuti da giocare. La maglia del colombiano era quella rossobianca del Bayern Monaco, la squadra avversaria il Real Madrid: un gol importante ma doloroso per il numero 11 dei bavaresi, che mai avrebbe voluto dare un dolore alla formazione che l'ha portato ai massimi livelli europei, prelevandolo dal Monaco e affidandogli la maglia numero 10.

Un'assenza di esultanza ed una timida e commossa richiesta di scuse al pubblico che l'aveva osannato nel momento del suo arrivo che in Germania ha fatto discutere e non poco: tanti tifosi bavaresi non hanno gradito questo atteggiamento eccessivamente ossequioso nei confronti di un club che alla fine dei conti non ha creduto fino in fondo nelle sue qualità, a differenza del Bayern, che per averlo in estate ha investito 40 milioni di euro. Ora dovrà riconquistarle le simpatie di tutti i supporter Roten e con prestazioni come quelle di ieri, non sarà difficile farlo. A meno di non rincontrare a breve le tanto amate merengues...