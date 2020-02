© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bologna in vantaggio contro il Brescia a un minuto dalla fine. Gol di Bani che si è fatto trovare pronto sul secondo palo su cross di Barrow che ha sorpreso la difesa di Corini. Spizzata di testa di Palacio, liscio di Cistana in area di rigore e il difensore rossoblù non ha dovuto far altro che spingere il pallone in rete.