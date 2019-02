© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Segna sempre Ciccio Caputo. Pareggio dell'Empoli al Castellani, grazie al suo bomber e uomo simbolo, che sfrutta un intervento non perfetto di Hetemaj sul rilancio di Provedel e punisce un Chievo troppo sbilanciato in avanti. L'attaccante salta Sorrentino e deposita in fondo al sacco, trovando l'undicesimo gol stagionale.