Fonte: dall'inviato allo stadio Dall'Ara di Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora Federico Chiesa e stavolta l'Italia è in vantaggio! Gli Azzurrini di Di Biagio, padroni del campo in questa ripresa nella sfida d'esordio contro la Spagna, sfruttano al meglio l'ingresso di Patrick Cutrone, che si gira in area di rigore e in qualche modo serve Barella: palla ancora allungata dal centrocampista e che finisce sui piedi di Chiesa, bravo a insaccare da pochi metri dalla linea di porta beffando per la seconda volta Simon. E ora il risultato è invertito: Italia 2, Spagna 1.