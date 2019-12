Ancora Demiral, di nuovo panchina per Rugani. La quinta scelta di Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Merih Demiral di nuovo in campo dal primo minuto. Per la sfida contro la Sampdoria, Maurizio Sarri questo pomeriggio ha confermato la coppia di centrali di difesa che ha battuto 3-1 l'Udinese domenica pomeriggio.

Ancora in panchina Daniele Rugani, che questa sera per la 16esima volta in 17 giornate non prenderà parte al match dei bianconeri. Rugani fin qui ha collezionato solo tre presenze: una in campionato contro il Genoa, due in Champions contro la Lokomotiv e il Bayer, nell'ultima giornata della prima fase e a primo posto nel girone già conquistato.

Appare sempre più evidente, quindi, che Rugani in questo momento è la quarta scelta di Maurizio Sarri, la quinta quando tornerà a disposizione anche capitan Chiellini. Una gerarchia che potrebbe renderlo uomo mercato a gennaio, quando diverse società torneranno a investire per rinforzare la squadra con un centrale di difesa.

Clicca qui per la diretta testuale di Sampdoria-Juventus