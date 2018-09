Ancora Di Francesco: "Roma brutta? Non esageriamo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha analizzato il ko del Bernabeu contro il Real Madrid anche dai microfoni di RaiSport. Ecco quanto evidenziato da VoceGiallorossa: “Siamo stati poco qualitativi nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto sicuramente meglio. Sono dell’idea che se contro queste squadre ci si difende solo, poi si perde, è mancata qualità anche negli ultimi 15-20 metri, c’è stato un momento dove potevamo fare gol ma non ci siamo riusciti. Zaniolo? È un calciatore della Roma bravo, è stato convocato non a caso dalla Nazionale, ma al di là del suo esordio, ha fatto quello che gli ho chiesto. L’ho messo dentro anche per dare dei segnali alla squadra, se in allenamento mostrano qualità io li butto dentro. Roma brutta? Non esageriamo, loro hanno vinto le Champions, ma sicuramente potevamo fare meglio. Nella ripresa abbiamo reagito abbastanza bene ma noi dobbiamo fare meglio. Siamo all’inizio sia del campionato e della Champions, se avessimo iniziato il campionato in maniera differente magari i giudizi erano diversi. Commettiamo troppi errori anche a livello tecnico, noi abbiamo creato le occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Ricordiamoci che questa squadra (il Real) ha rifilato con i sei nazionali 6 gol alla Croazia. La cessione di Strootman? Non ha senso parlare di chi non c’è più, Kevin era un giocatore che aveva il desiderio di fare altre esperienze, prima mi dicevate che non era quello di prima, chi manca è sempre migliore. Io voglio guardare avanti. Mancava esperienza? Ma hanno giocato Florenzi, De Rossi, Kolarov, Ünder, Dzeko, El Shaarawy, Nzonzi, l’unico giovane era Zaniolo. Se poi uno si mette a 5 e perde si dice che siamo poco coraggiosi, io non penso che sia andata una squadra inesperta”.