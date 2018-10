Ancora Dzeko, incubo Plzen. Sesto gol alla squadra ceca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esperienza in Repubblica Ceca c'entra fino ad un certo punto: perché è con la maglia della Roma che Edin Dzeko ha fatto jackpot. Sesto gol in cinque sfide al Viktoria Plzen da quando veste la maglia giallorossa, per il bosniaco l'avversario ceco evidentemente porta a motivazioni extra, con risultati eccezionali in zona gol.