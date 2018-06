Ancora Fiorentina-Inter, forse per l'ultima volta. Poi le seconde squadre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' innegabile sostenere che il campionato Primavera di quest'anno e i risultati che ha portato, si vanno a collocare nel forse non desideratissimo spazio tra due rivoluzioni molto diverse ma che hanno toccato da molto vicino il calcio giovanile italiano. Quella decisa l'anno scorso e applicata in questo, con la scissione del campionato Primavera tra 1 e 2, e quella che porterà sin dall'anno prossimo all'applicazione delle seconde squadre, riducendo gioco forza la competitività della competizione dedicata agli Under 19 che giocano in Italia. Sarà ancora Fiorentina contro Inter, esattamente come l'anno scorso ed esattamente come successo alla Viareggio Cup: ma sarà l'ultima? Probabilmente dipenderà dal numero di posti per le squadre B e dall'effettiva utilità di queste nel pensiero delle rispettive dirigenze.