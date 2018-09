Ancora Higuain, ma che sofferenza: Milan, solo 1-0 con il Dudelange

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prezioso ma soffertissimo successo per il Milan all'esordio stagionale in Europa League. La formazione allenata da Gennaro Gattuso espugna il Josy Barthel e batte di misura il Dudelange, grazie alla rete realizzata da Gonzalo Higuain, che si ripete dopo il gol di Cagliari e consegna i primi tre punti ai rossoneri.

LE FORMAZIONI - Ampio turnover per Gattuso, che non rinuncia ai soli Romagnoli e Higuain. Titolari tutti i nuovi acquisti: Reina, Caldara, Laxalt, Bakayoko e Castillejo. Si rivedono in campo anche Abate, Mauri e Bertolacci.

BUON APPROCCIO, POI TANTA FATICA - Inizio complicato per i rossoneri, perché la parola d'ordine in casa Dudelange è non prenderle. E allora tutti dietro la linea del pallone a difendere il risultato fin dalle prime battute. Il Milan trova comunque gli spazi per far male e sfiora il vantaggio con Higuain e Castillejo, poi si rilassa, rischiando qualcosa su palla inattiva. I lussemburghesi giocano in modo scolastico, con un 4-4-2 ordinato e aggressivo; col passare dei minuti, la squadra di Toppmöller prende coraggio e alza il baricentro, sfiorando anche la rete dopo la mezzora con Stolz. Il Milan è lezioso e fa fatica ad arrivare nell'area avversaria. Ci vorrebbe un episodio, che capita sulla testa di Caldara: corner perfetto dalla sinistra, l'ex difensore dell'Atalanta stacca a due passi dalla porta ma manda incredibilmente a lato.

PIPITA, SEMPRE PIPITA, FORTISSIMAMENTE PIPITA - Nonostante il deludente primo tempo, Gattuso non opera cambi. Il Milan riparte al piccolo trotto ma dopo 5' ha l'occasione per passare: Laxalt dal fondo trova Higuain al limite dell'area, il tiro a colpo sicuro del Pipita è sventato dal miracolo di Frising. I padroni di casa, dopo aver tenuto un ritmo forsennato per un'ora, perdono colpi, e così il Diavolo ne approfitta proprio con l'attaccante argentino, che sfrutta l'assist di Castillejo e batte Frising con l'aiuto della deviazione di Prempeh. L'esterno spagnolo sale in cattedra e crea problemi alla retroguardia di casa con la sua velocità, sfornando assist a ripetizione. Proprio su un cross dell'ex Villarreal, Borini coglie un palo clamoroso da mezzo metro. Higuain sbatte ancora contro Frising dopo una cavalcata solitaria di Calhanoglu, poi ci prova anche Caldara con una percussione centrale. Finisce 1-0 con un brivido finale: per Ringhio c'è ancora tanto da lavorare.