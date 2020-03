Ancora Kalinic, Roma avanti alla Sardegna Arena: 2-1 al 42'

Roma in vantaggio alla Sardegna Arena. Al 42' straordinaria accelerazione di Mkhitaryan, che va via sul lato destro dell'area, arriva sul fondo e serve a Kalinic un cioccolatino da depositare solo in rete. Doppietta per il croato, che non segnava da oltre un anno.