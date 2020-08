Ancora Klopp su Messi: "Non sono sicuro che la Premier abbia bisogno di questa spinta"

Jurgen Klopp ha escluso l'arrivo di Lionel Messi al Liverpool, ma non potrà evitare l'eventuale ingaggio del fenomeno argentino da parte dei rivali del Manchester City: "Ovviamente potrebbe aiutare il Manchester City e renderà più difficile batterlo. Per la Premier League sarebbe fantastico, ma non sono sicuro che abbia bisogno di questa spinta. Non ha mai giocato in un altro campionato e il calcio qui è diverso".