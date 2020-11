Ancora Morata su assist di Ronaldo: la Juventus raddoppia in Ungheria al 60'

Gran gol di Alvaro Morata, seconda rete della serata e seconda doppietta Champions per lo spagnolo. Sesto gol stagionale, ora su assist di Cristiano Ronaldo. Al 60', palla dalla destra del portoghese, velo di McKennie e tiro di prima all'angolino dell'iberico. Gara in cassaforte per la Juventus in Ungheria contro il Ferencvaros.