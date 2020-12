Ancora Nzola, lo Spezia raddoppia al 63': notte fonda per il Bologna al Picco

Lo Spezia trova il raddoppio al 18' della ripresa. Estevez va via sulla trequarti, poi apre a destra per Agudelo; l'ex viola vede Nzola sul secondo palo e lo serve in modo perfetto. Per l'attaccante è di nuovo un gioco da ragazzi appoggiare in rete.