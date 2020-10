Ancora Pirlo su Dybala: "E' un campione. Posizione in campo? Quelli bravi la trovano da soli"

Dopo aver spiegato i presunti malumori di Paulo Dybala per non essere entrato in campo a Crotone, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è nuovamente tornato sul tema riguardante la Joya durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Dinamo Kiev in Champions League: "E' un giocatore fondamentale per noi, è un campione e non lo scopro certo io. Non sta giocando perché non è mai stato bene e non si è allenato con continuità col gruppo. E' tornato da poco e ancora non è al top. La sua posizione? Per me può giocare ovunque, i giocatori bravi la posizione giusta se la trovano da soli. Di certo deve stare vicino alla porta oppure giocare fra le linee".

