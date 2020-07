Ancora Ramirez, ancora dal dischetto: la Samp torna avanti sul Lecce, 1-2 al 75'

Sampdoria ancora avanti in casa del Lecce, ancora con Gaston Ramirez, ancora su calcio di rigore. Minuto 75, Depaoli viene abbattuto in area di rigore da Paz e per l'arbitro Rocchi non ci sono dubbi nell'assegnare la massima punizione. Sul dischetto si presenta ancora l'uruguayano che di potenza segna l'1-2 ad un quarto d'ora dalla fine.