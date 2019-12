© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamoroso contropiede dell'Hellas Verona che sul campo dell'Atalanta trova il nuovo vantaggio al minuto 57. Empereur anticipa Malinovskyi, Pessina lavora per Lazovic che mette in mezzo e trova ancora Samuel Di Carmine: il centravanti è tutto solo dentro l'area e non ha problemi a battere ancora una volta Gollini. Al minuto 57 Atalanta-Hellas Verona è 1-2.