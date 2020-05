Ancora Spadafora: "Siamo ripartiti e molti atleti sono tornati finalmente ad allenarsi"

"Uscire di casa oggi, dopo settimane di surreale silenzio e rivedere Roma di nuovo in movimento, come le altre città, è stata una forte emozione. Siamo ripartiti, con tutte le difficoltà del caso, ma siamo ripartiti". Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha affidato al proprio profilo Facebook un commento sulla parziale riapertura avvenuta oggi: "Oggi sono riprese anche le attività motorie e sportive all’aperto e gli allenamenti individuali: molti atleti sono tornati finalmente ad allenarsi in vista di competizioni importanti in cui rappresenteranno orgogliosamente l’Italia. Cambieranno molte cose, dovremo necessariamente rivedere i nostri stili di vita se vogliamo continuare a riaprire tutti i settori del Paese. Abbiamo chiesto sacrifici enormi, a tutti; anche e soprattutto ai nostri giovani. Mi ha colpito molto, tra gli altri, il messaggio di un ragazzo universitario di Roma, Daniele, che già più di un mese fa mi invitava a riflettere sull’angoscia di ragazze e ragazzi nel non poter vivere pienamente le loro relazioni sociali. A Daniele e a tutti i suoi coetanei chiedo di continuare quel sacrificio, di rispettare le regole, di testimoniare la forza e la determinazione di cui solo i giovani sono capaci, e che saranno fondamentali per ripensare a nuovi modelli di vita di cui i giovani saranno protagonisti".