Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?

BOLOGNA-INTER 0-1 (67' Nainggolan, 82' Candreva, 85' Perisic)

Al fantacalcio, in tutta onestà, ci hanno puntato in pochi. E nella rosa dell'Inter, dopo la sfavillante campagna acquisti estiva, sembrava quasi fuori posto. Antonio Candreva, invece, ha voluto con tutte le forze rimanere in nerazzurro. Gli sono bastati tre minuti, per riscattare la scorsa stagione, fatta di zero gol e zero assist. Una parentesi negativa, nella carriera di un esterno che negli anni recenti è stato uno dei migliori giocatori dell'intera Serie A. Una parentesi che forse ha portato a sottovalutare il possibile impatto di Candreva sulle fortune della nuova era di Spalletti & Co.

Candreva ha voluto l'Inter, che invece ha provato a cederlo. Ora se lo ritrova ancora in rosa, e persino decisivo, perché il raddoppio contro il Bologna ha chiuso di fatto i giochi in una gara complicata fino al gol di Nainggolan. Una presenza nient'affatto scomoda, e che testimonia l'ampiezza della rosa a disposizione del tecnico di Certaldo: con un Candreva in più, magari recuperato ai suoi giorni migliori, l'Inter ha una nuova freccia da poter scoccare.