Ancora un rigore, ancora Pjanic: la Juve raddoppia a Valencia

Trattenuta di Murillo su Bonucci in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per l'arbitro è ancora calcio di rigore a favore della Juventus. Da dischetto va ancora una volta Miralem Pjanic che trasforma calciando forte e angolato dove Neto, che intuisce nuovamente, non può arrivare.