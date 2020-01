© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta pareggia a quindici minuti dalla fine. Ancora una volta è Robin Gosens a risolvere una mischia in area, in una situazione molto simile a quella vista contro il Parma: Ilicic e Hateboer dialogano, lo sloveno va al tiro, la deviazione favorisce Gosens che, in spaccata, manda sul palo lontano, imparabile per Handanovic. Inter raggiunta sull'1-1.