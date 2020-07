Ancora una volta siamo riusciti a non vincere, serve migliorare: rivedi le parole di De Vrij

Non solo Antonio Conte. Tramite i microfoni di DAZN, anche il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha commentato il pesante ko interno contro il Bologna:

Cosa è successo? Il rigore sbagliato ha spento l'interruttore della squadra?

"Ci hanno rimontati in 10, ancora una volta siamo riusciti a non vincere. Rimane tantissima delusione".

I cali di concentrazione e le disattenzioni causa del ko?

"Anche nel primo tempo loro hanno avuto un'occasione in cui Handanovic ci ha salvati. Dobbiamo cercare di migliorare, di far meglio in certi aspetti".

I punti in più rispetto allo scorso anno sono tanti, ma ancora manca il salto di qualità?

"C'è ancora tanta strada da fare, è ovvio. Troppo spesso quando andiamo in vantaggio non riusciamo a chiudere le partite e portarle a casa, per questo c'è ancora tantissimo da migliorare".