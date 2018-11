Ancora VAR al Tardini: Babacar riapre Parma-Sassuolo dal dischetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora VAR, ancora a discapito del Parma, che ora vede dimezzato il proprio vantaggio sul Sassuolo dopo una prima frazione in cui non ha praticamente concesso tiri al Sassuolo. Il fallo arriva su calcio piazzato, per effetto di una trattenuta di Bruno Alves ai danni di Babacar, evidentissima dal replay: tecnologia in funzione, giallo al portoghese che aveva siglato il raddoppio pochi minuti fa. Babacar dal dischetto non sbaglia, spiazzando Sepe. Parma 2, Sassuolo 1, a dieci dal termine del primo tempo è tutto di nuovo aperto.