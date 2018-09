Ancora Wanda: "Sicuramente la Juve ha cercato Icardi. Poi ha preso CR7"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora Wanda Nara. Sempre ospite di Tiki Taka su Canale5, la moglie e agente di Mauro Icardi è tornata a parlare dell'interessamento estivo della Juventus nei confronti del centravanti argentino: "Se l'ha cercato? Sicuramente. Ha preso Cristiano Ronaldo, che era il primo obiettivo. Sicuramente Mauro poteva essere un'alternativa".

Mauro avrebbe accettato?

"Ha sempre dimostrato che era il capitano dell'Inter".

Due anni fa, invece, c'è stata una trattativa col Napoli?

"Io sono una donna rispettosa, a volte, e ovviamente se ti chiama un presidente io devo fare il mio lavoro. Se mi chiamano rispondono, però l'ultima decisione spetta a Mauro".

De Laurentiis l'ha incontrato?

"Sì, l'ho conosciuto. Una bravissima persona, niente da dire".

Voleva lei per un film o Icardi per l'attacco?

"Hanno mischiato due cose diverse. L'interesse per Mauro c'era, hanno fatto anche una proposta all'Inter. Poi decide il calciatore".