Nuove dichiarazioni di Yaya Tourè su Leonardo Bonucci, dopo le dichiarazioni del difensore bianconero in merito ai cori razzisti che hanno colpito Moise Kean: "Penso che Bonucci debba scusarsi con i suoi compagni di squadra, con la squadra e anche con i suoi tifosi. Quando succede qualcosa di questo tipo, le persone continuano a stigmatizzare le persone di colore. Ma Bonucci deve essere più furbo, perché è una situazione complicata: lui, come calciatore italiano e bianco, che spiega che i torti sono condivisi 50 e 50, dice cose non giuste", le parole raccolte da L'Equipe.