Roma in vantaggio al 19'. Lancio dalla trequarti giallorossa di Veretout per Spinazzola che ha sorpreso Mario Rui e arrivato al limite dell'area ha scaricato all'indietro per Zaniolo. Destro all'incrocio del classe 1999 che non ha lasciato scampo a Meret.