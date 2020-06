Andamento lento. Al Bentegodi primo tempo deciso da Milik: Hellas Verona-Napoli 0-1

E' finito 0-1 il primo tempo di Hellas Verona-Napoli, sfida valida per la 27esima giornata di Serie A. Prima frazione senza grossi sussulti quella vissuta al Bentegodi, con due squadre che nonostante il cooling break hanno patito il caldo e giocato su ritmi piuttosto compassati.

Seconda partita ufficiale per la squadra di Juric, terza per quella di Gattuso che sei giorni dopo la vittoria della Coppa Italia ha cambiato 5/11 rispetto alla formazione che ha battuto la Juventus ai rigori. In campo dal primo minuto Ospina, Hysaj, Allan, Politano e Milik, l'ariete polacco protagonista anche delle dichiarazioni pre-gara del ds Giuntoli. "Se non rinnova andrà via", ha detto il dirigente del Napoli del bomber ex Ajax che questa sera ha realizzato il suo decimo gol in campionato in 17 presenze. Al 38esimo, su un corner battuto dalla sinistra, perfetta la sua incornata di testa col pallone finito alle spalle di Silvestre.

Prima del gol di Milik, primo tempo piuttosto equilibrato. La squadra di Gattuso ci aveva provato al 18esimo con una conclusione dal limite dell'area di Zielinski respinta dal portiere dell'Hellas, ma è stato quello l'unico sussulto prima del gol. Al contrario la squadra di Juric - sempre ben messa in campo - ci ha provato più volte: con Verre, che da due passi non ha centrato lo specchio della porta, con Faraoni e Di Carmine, entrambi pericolosi poco prima della mezz'ora.

Fin qui, però, il risultato premia il Napoli grazie a Milik, preferito a Mertens e sempre più miglior marcatore della squadra partenopea in campionato.

