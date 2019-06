© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Sampdoria, Joachim Andersen, ha parlato ai microfoni di bt.dk affrontando anche l'argomento relativo al suo futuro: "C'è molto interesse nei miei confronti e analizzo le varie opzioni. Sono stato molto bene alla Sampdoria, con i tifosi, il presidente, lo staff, i giocatori e la città, ma è ora di andare avanti per migliorare ancora di più. Ci sono diversi club interessati che discutono col mio agente e a breve prenderà una decisione anche con la mia famiglia. Alla Sampdoria sono migliorato tanto, hanno creduto in me e Giampaolo è conosciuto come uno dei migliori in Italia per l'organizzazione della difesa. Ora mi sento pronto per il prossimo passo. In caso di partenza è importante che abbia senso anche per la Sampdoria. Non riguarda solo me. Devo ringraziare questo club fantastico e l'allenatore. Senza la Sampdoria non avrei avuto tutte queste opzioni per il trasferimento. Una cessione deve avere senso per tutte le parti".