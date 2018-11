Andersen e il mercato: "Penso solo alla Samp. In futuro vedremo"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Joachim Andersen, difensore rivelazione della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il primo anno era quello dell’apprendimento. La Sampdoria rappresenta un ambiente ideale in questo senso. Mi ha aiutato a crescere, l’intesa con i compagni è migliorata, ora poi ce ne sono molti di più che parlano inglese. Anche Giampaolo è stato fondamentale. Ci aiuta a giocare bene, la squadra è sempre cortissima, così fai progressi in fretta. Non guardo il futuro, mi interessa l’oggi. E posso solo dirmi soddisfatto di quello che sta succedendo intorno a me. Stiamo facendo tutti un buon lavoro, per i palloni recuperati è fondamentale il linguaggio del corpo dell’avversario. L’anticipo avviene prima di tutto con la testa, e solo dopo con il corpo. Ma senza l’aiuto di tutti non potrei fare nulla. Il mercato? Mi interessa solo la Samp, davvero: per il domani, vedremo più avanti. Devo ancora crescere proprio sotto questo aspetto, qui l’attenzione è altissima, non mi era mai successo prima. Ma vado avanti senza preoccuparmi troppo. Non dobbiamo nasconderci. Basta guardare come giochiamo: questa squadra, parola mia, vale il sesto posto in campionato. Proviamoci".