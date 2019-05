Andersen e Praet, addio alla Sampdoria. Il club aspetta Thorsby e Chabot

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel prossimo mercato estivo ila Sampdoria dovrebbe vendere i suoi due pezzi pregiati, Dennis Praet e Joaquim Andersen, ricavandone una plusvalenza da reinvestire in parte sul mercato. Ma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non si farà trovare impreparata di fronte a due partenze così pesanti.

A gennaio, per sostituire il belga, era già stato bloccato il centrocampista norvegese Morten Thorsby dell’Heerenveen, 23 anni compiuti domenica, mentre è in dirittura d’arrivo la trattativa per il gigante tedesco Julian Chabot, classe ‘98, centrale difensivo del Groningen, alto quasi due metri e grande protagonista quest’anno in Eredivisie. Oltre a loro, la società blucerchiata (che ha promosso a pieni voti Ferrari) aveva già perfezionato l’acquisto a metà gennaio dal Trapani di Erasmo Mulè, vent’anni da compiere nel prossimo giugno, forte difensore che in estate arriverà a Genova per crescere.