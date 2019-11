© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da L'Equipe, il difensore dell'Olympique Lione Joachim Andersen è tornato a parlare anche del suo passato alla Sampdoria e in Serie A, oltre a commentare il suo processo d'adattamento in Ligue 1: "Quando arrivi in un nuovo ambiente è difficile. Tutti vogliono vederci sempre al top, ma non è possibile. Serve un periodo di adattamento. Inoltre, ho avuto un problema al legamento del ginocchio che mi ha messo da parte per due mesi".

Sampdoria?

"Ero andato in Italia per la tattica. C'è una struttura di gioco ben precisa in Serie A. Per il mio sviluppo da difensore è stato perfetto militare nella Sampdoria. Ho imparato molto da mister Marco Giampaolo".