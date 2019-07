© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ventisei milioni di euro più bonus, per raggiungere i trenta milioni di euro. E' la cifra che incasserà la Sampdoria per la cessione di Joachim Andersen, difensore danese che da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Olympique Lione. Si tratta di una plusvalenza importante per la società blucerchiata, che nel 2017 lo acquistò dal Twente per 1.4 milioni di euro.

E' il danese più pagato di sempre - Si tratta di una trasferimento che in Danimarca sta facendo molto discutere, perché riscrive la storia del calcio locale. Un anno fa, Jannik Vestergaard si trasferì dal Borussia Mönchengladbach al Southampton per 25 milioni di euro sancendo un record che è stato battuto in queste ore: col passaggio dalla Samp all'Olympique Lione, Andersen diventa il calciatore danese più pagato di sempre.