André Silva, 38 milioni di impalpabile leggerezza

André Silva è il bomber di Europa League del Milan e ieri sera doveva confermare questa condizione anche per convincere il nuovo tecnico Gennaro Gattuso a puntare su di lui nel nuovo corso rossonero. Ecco, se Ringhio dovesse basarsi sulla prestazione in Croazia per valutarne il prossimo impiego, il portoghese rischierebbe di rivedere campo tra diverse settimane. Una prova chiaramente insufficiente, tanto da spingere La Gazzetta dello Sport a giudicarlo da 4 in pagella: "L'evanescenza fatta centravanti. La cosa peggiore però non è l'assenza di pericolosità, bensì la mollezza". Anche Tuttosport non ha pietà per il giovane attaccante arrivato in estate dal Porto: "Le motivazioni nel calcio sono alla base di tutto. Lui sembra non averne. Gioca molle, un disastro senza attenuanti". Infine Tuttomercatoweb valuta la sua prestazione da 5: "Si vede pochissimo e la marcatura stretta del Rijeka lo porta anche ad innervosirsi e prendere il giallo".

I voti:

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

TMW: 5