© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Comunque vada a finire la stagione al Siviglia, André Silva avrà fatto sicuramente meglio che al Milan. Gli è bastata una partita, quella d'esordio, per segnare più reti che in un anno intero in Serie A. D'altro canto a Casa Milan si consolino: il prestito con diritto di riscatto lascia eventualmente ancora qualche speranza di rivederlo. E al limite l'investimento fatto un anno fa non sarà stato in perdita. Il portoghese ha pagato l'impatto iniziale in un campionato nuovo e in un paese diverso, come dimostra la difficoltà iniziale con la lingua. A 21 anni e in un anno a dir poco particolare come quello dei rossoneri. In campo, però, la classe si vedeva se pur non associata alla sostanza: una personalità non troppo forte e forse sarebbe servita maggiore fiducia. Cosa che Gattuso non può garantirgli a maggior ragione con l'arrivo di Gonzalo Higuain. E forse la Spagna può essere la sua dimensione migliore.