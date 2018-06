André Silva, nemmeno Mendes poteva evitare la minusvalenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiducia in André Silva. Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli, in una intervista rilasciata quest'oggi a Premium Sport CLICCA QUI! , ha chiarito la sua posizione in merito all'attacco rossonero per la stagione 2018/19. Probabilmente (almeno questa è la speranza di Gattuso) arriverà un altro centravanti, ma certamente resterà André Silva, calciatore che Mirabelli ha dichiarato incedibile: "Falcao? Il colombiano è un grandissimo calciatore ma nella parte finale della carriera mentre il nostro è un giovane che ha faticato il primo anno, bisogna dargli il tempo di abituarsi alla serie A, ma sono convinto che in futuro diventerà tra i più forti al mondo. Non abbiamo ricevuto per lui offerte da far venire l'acquolina in bocca".

Particolarmente significativa quest'ultima frase. Perché André Silva, pagato un anno fa 40 milioni di euro, è stato messo sul mercato nelle ultime settimane. Il Milan ha provato a cederlo, salvo poi capire che venderlo adesso avrebbe voluto dire mettere in conto un prestito o una pesante minusvalenza.

Nemmeno Jorge Mendes è riuscito a evitare questa situazione. Nemmeno una trattativa tra il più grande procuratore al mondo e il Wolverhampton (club di cui gestisce il mercato) ha prodotto un'offerta all'altezza del prezzo pagato un anno fa. E allora meglio aspettare, il Mondiale e la prossima stagione, sperando in tempi migliori.