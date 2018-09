André Silva non rimpiange il Milan: "Molto felice della scelta fatta"

Fonte: www.milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André Silva, ex attaccante rossonero fresco di passaggio al Siviglia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo: "La partita con la Croazia è molto importante per noi, vogliamo vincere contro i vice campioni del Mondo. Poi, a livello personale, voglio giocare il più possibile, anche facendole tutte. Nazionale italiana? Non l'abbiamo ancora studiata, prima pensiamo alla gara partita con la Croazia e poi vedremo. Trasferimento al Siviglia? Lavoro tutti i giorni per una maglia da titolare, i posti non sono chiusi ma il mister ha opzioni, si decide attraverso il campo. Sono molto felice della scelta che ho fatto, sono felice e spero di fare bene questa stagione".