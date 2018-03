André Silva si sblocca e fa volare il Milan: Genoa battuto al 94' 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo gol di André Silva nel campionato italiano vale tre punti importantissimi per il Milan che espugna lo stadio Ferraris con un 1-0 sudato. Nella ripresa gol annullato dal VAR per fuorigioco al Genoa, la squadra di Gattuso ci ha creduto fino all'ultimo e al 94' ha trovato la rete con l'attaccante portoghese che non poteva trovare momento migliore per timbrare il primo gol rossonero in A. Vola il Milan che conquista la quarta vittoria consecutiva, approfitta del pareggio della Lazio e sale a 47 punti a -4 dall'Inter impegnata più tardi contro il Napoli. Secondo ko consecutivo per il Genoa che resta a quota 30.