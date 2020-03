André Anderson e Adekanye in continua crescita: due '99 per la Lazio del futuro

Giorno dopo giorno, la Lazio sta scoprendo il potenziale di André Anderson e Adekanye. I due giovani talenti, entrambi classe 1999, sono arrivati alla corte di Inzaghi lo scorso luglio. Il primo, centrocampista brasiliano con passaporto italiano, era reduce da una buona annata alla Salernitana, con cui ha collezionato 18 presenze in Serie B (2 gol e 1 assist). L'esterno olandese, che vanta un curriculum di tutto rispetto con un passato nei settori giovanili di Ajax, Barcellona e PSV, è stato invece acquistato a parametro zero dal Liverpool. Durante la preparazione estiva hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra e entrambi hanno convinto lo staff biancoceleste, che ha preferito tenerli a Formello che mandarli in prestito. Andare in giro a farsi le ossa per un ragazzo è molto importante, ma lo è altrettanto per un club come Lazio monitorare quotidianemente i loro progressi. Allenandosi ogni giorno con la prima squadra, hanno la possibilità di crescere con calma, senza bruciarsi, seguendo i precisi dettami tattici (e di atteggiamento) di Inzaghi. Per loro questa è e sarà una stagione di transizione, di crescita sotto ogni aspetto. Fisico, tecnico, di mentalità e anche di lingua.

Il club con loro è stato chiaro fin da subito: ha fiducia in loro e ci puntano per il futuro. Ma come per tutte le cose, serve tempo. André Anderson piace per la sua duttilità tattica perché a centrocampo si può davvero mettere ovunque (intermedio, trequartista e anche seconda punta). In più impressiona per la facilità di calcio. Destro o sinistro non importa, ha una capacità balistica pregevole tanto da far scattare subito il paragone con Hernanes. Ad Auronzo si fermava con i suoi compagni per le sfide di tiro e spesso risultava tra i migliori, ricevendo tanti applausi dai presenti. Lo scorso giovedì, a Formello, si è preso la scena realizzando un gol incredibile sotto l’incrocio dei pali dopo una finta su Milinkovic. Prontamente filmato e pubblicato sui social dalla Lazio, il gesto tecnico è diventato subito virale nell'ambiente biancoceleste. In stagione è stato utilizzato soltanto per 52’ minuti complessivi, molto meno di Adekanye (264'). L’olandese è il classico esterno tutto fantasia e velocità, che ama partire dall'esterno e saltare gli avversari palla al piede. Mancino naturale, ha nell'uno contro uno il proprio punto di forza e in questi mesi sta lavorando per adattarsi, nel 3-5-2, come attaccante di movimento. Inzaghi l’ha messo dentro in 7 spezzoni di partite e lui lo ha ripagato segnando un gol (contro la SPAL) e guadagnandosi un rigore. Il talento non gli manca, a nessuno dei due. Sono giovani e la Lazio non ha fretta, li tiene quasi sotto una teca di vetro per evitare che disperdano le proprie qualità. Vista la posta in palio che si sta giocando la squadra - prima in classifica almeno fino a domenica sera - difficilmente troveranno tanto spazio da qui a maggio. Si potranno mettere in luce negli allenamenti o nelle amichevoli con la Primavera: in quella di ieri André Anderson ha fatto 5 gol e Adekanye 2. Poi a luglio si ripresenteranno in ritiro per giocarsi le proprie occasioni, che inevitabilmente saranno maggiori dopo un anno di apprendistato e adattamento.