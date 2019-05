© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Liverpool Echo, Roma e Inter sarebbero interessate al giocatore del Barcellona ma attualmente in prestito all'Everton Andre Gomes. Il prezzo del cartellino dovrebbe essere circa 25 milioni di euro, anche se i Toffees sarebbero pronti a blindarlo proprio per evitare che i catalani decidano di cedere il calciatore in un altro campionato.