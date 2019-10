Sta decollando l'avventura all'Eintracht Francoforte di André Silva, attaccante portoghese che nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato s'è trasferito dal Milan al club tedesco con la formula del prestito biennale.

Il calciatore lusitano nella sfida pareggiata 2-2 contro il Werder Brema ha messo a segno la rete del momentaneo 2-1, andando così a segno per il terzo match consecutivo: tre gol in quattro partite di Bundesliga fin qui disputato per una media di una rete ogni 120 minuti.

Non è una novità: anche al Siviglia un anno fa André Silva partì fortissimo, con una tripletta alla prima giornata contro il Rayo Vallecano e con sette gol nelle prime sette giornate. Decisamente peggio invece il suo score col Milan, con la cui maglia non è mai andato a segno in tre gare consecutive.