André Silva: "A Siviglia mi sento bene. Non sono l'erede di CR7"

È l'uomo del momento nella Liga, nonché capocannoniere del torneo. L'attaccante del Siviglia André Silva ha parlato ai microfoni di SFC Radio del suo straordinario inizio di stagione e delle difficoltà incontrate al Milan nello scorso anno: "Non ho risposte per spiegare quello che è accaduto lo scorso anno al Milan. So solo che quest'anno finalmente mi sento bene e ho voglia di fare più gol, vincere più partite possibili: la cosa fondamentale è la fiducia. La cosa più importante in un calciatore è la testa, perché puoi fare cose molto importanti se c’è sicurezza e consapevolezza. Ora gioco per il Siviglia, ma sono un giocatore del Milan almeno fino a giugno. Nel calcio non esistono due club uguali. Questo è un grande club e sapevo che avrei trovato la fiducia di tutti. Segnare contro il Real Madrid nel nostro stadio è stato incredibile, ho sentito qualcosa di diverso, era il compleanno di mia madre ed ero molto emozionato quando ho fatto gol. Cristiano Ronaldo? Cerco di seguire i suoi passi, è una leggenda ma non sono il suo erede. C'è tanta strada da fare".