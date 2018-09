André Silva affossa il Real ed è Pichichi. E al Milan è emergenza punte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa che si completi il quadro del sesto turno di Liga un dato salta particolarmente all'occhio, quello del capocannoniere: non c'è Messi, né Suarez o Benzema. Bensì André Silva con 6 gol all'attivo, due delle quali servite ad affondare in meno di un tempo il Real Madrid.

Un dato che esalta il pubblico andaluso e contemporaneamente accresce i rimpianti del pubblico rossonero, che del lusitano ha visto altra versione, quella di un giocatore timido, dalle indubbie qualità tecniche ma poco cattivo in campo e sotto porta. Che ha segnato tanto in Europa League quando l'avversario era di caratura troppo inferiore e che ha vissuto un sussulto in Serie A per un paio di settimane.

Rimpianti che crescono, dicevamo, soprattutto di questi tempi con Rino Gattuso che non ha convocato per Empoli Gonzalo Higuain per problemi fisici e che molto probabilmente dovrà rischiare Cutrone, appena rientrato dai box. Poteva e doveva essere un'alternativa utile in questa stagione, Silva, ma per stessa ammissione del tecnico rossonero ha voluto a tutti i costi cambiare aria. E visti i risultati fin qui ottenuti in Spagna come dargli torto. Forse cambiare Paese e campionato era ciò di cui aveva bisogno.