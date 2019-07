Andre Silva, il rischio è la minusvalenza. Meglio la permanenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andre Silva può essere visto in due maniere per il Milan. Come tesoretto da sfruttare per finanziare parte della campagna acquisti oppure come un nuovo acquisto, da valutare in coppia con Piatek. Nell'attacco rossonero di Marco Giampaolo potrebbe esserci spazio come spalla, anche perché sia Fabio Borini - Crystal Palace - sia Castillejo - Villarreal e Valencia - sono inseguiti da altre squadre e sono cedibili. Senza dimenticare Patrick Cutrone, il cui futuro sarà lontano da San Siro.

LA VALUTAZIONE - Non è possibile, però, scendere sotto i 23 milioni di euro: Andre Silva è costato 38 milioni di euro - secondo il bilancio consolidato del Porto, che ne ha girati 10 e passa alla Gestifute di Jorge Mendes - e per non generare una minusvalenza l'Olympique Marsiglia, interessato al giocatore, dovrebbe comunque pagare una cifra molto alta.

MEGLIO RIMANERE - A ventitré anni, una carriera ancora davanti, il portoghese potrebbe rilanciarsi prepotentemente in una squadra offensiva, come la vorrebbe Giampaolo. A meno che il Milan non sia, oramai, una questione passata e non il trampolino di lancio verso una dimensione diversa per la sua carriera.