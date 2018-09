Fonte: Dall'inviato all'Estadio da Luz, Lisbona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era arrivato come uno dei possibili craque della stagione 2017-18, in un Milan che puntava in alto. Alla fine Andre Silva è rimasto impantanato nelle sabbie mobili, con la crescita di Cutrone che lo ha soffocato tanto da fargli perdere, sistematicamente, una maglia da titolare. Eppure 34 milioni di euro non erano pochi, ma dall'altra parte il gioiellino del Porto aveva già fatto vedere, in più di un'occasione, di essere in rampa di lancio, di avere bisogno solamente della big giusta.

È anche possibile che Andre Silva non fosse adatto per il calcio italiano, perché servito in maniera differente rispetto a cosa succedeva in Portogallo. E poi spesso giocava da seconda punta, con un centravanti più forte fisicamente (e con un maggiore senso dell'area di rigore). Anche oggi, in effetti, ha avuto più di un'opportunità, sbagliata più o meno clamorosamente. O non arrivata perché perso in un bicchiere d'acqua. Ma la scelta di cederlo è stato, forse, un poco frettolosa.