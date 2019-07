© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili cessioni di casa Milan: il primo indiziato per la partenza resta Suso, come ribadito anche ieri nell'incontro con l'agente Lucci. La Roma c'è ed il Milan pare disposto ad ascoltare offerte inferiori alla clausola da 40 milioni.

Via anche uno fra Cutrone e Silva - Il portoghese partirà per una cifra compresa fra i 25 ed i 30 milioni e ad oggi la destinazione più probabile sembra essere il Monaco, club con cui l'agente Jorge Mendes ha ottimi rapporti. Su Cutrone invece sta aumentando il pressing del Wolverhampton, anche se ancora il giocatore non pare convinto della destinazione.