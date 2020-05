André Silva: "Tornare al Milan? Felice a Francoforte, ma non so quale sarà il mio futuro"

vedi letture

Intervista alle colonne de La Gazzetta dello Sport per Andrè Silva, attaccante portoghese di proprietà del Milan ma attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte. L’ex Porto, interpellato in merito al suo futuro al termine del trasferimento temporaneo, ha dichiarato: “A Francoforte ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, ho avuto fiducia. Sono contento di essere qui. Non posso sapere cosa accadrà. Indipendentemente da club, competizione o paese io però voglio essere protagonista. Chi è ambizioso vuole sempre vincere”.