Andrea Bosco: “Marotta e la ‘balconata’ di Wanda”

Non credo che mai avverrà lo scambio Higuain e dinero per Icardi. E' l'Inter che al netto delle smentite si vuole liberare dei coniugi Icardi. E francamente li capisco i dirigenti dell'Inter (a proposito: complimenti per la vittoria nel campionato Primavera, dove è stato decisivo contro la banda di Del Canto ancora una volta Zaniolo. Uno che francamente non capisco stante i buoni rapporti con l'Entella come la Juve abbia potuto farsi sfuggire: decisamente super).

In conclusione, su Icardi: ha postato la foto della moglie Wanda nuda nella doccia, durante il raid africano che la famiglia ha intrapreso. Ora, tutto posso concepire. Ma francamente non me lo vedo Beppe Marotta, trattare con la “balconata“ di Wanda Nara, ogni sei mesi in sede a chiedere un ritocchino sullo stipendio di Maurito .

E visto che alla Juve i Vidal , i Caceres, i Dani Alves (e mi dicono anche i Benatia) per come si comportano fuori dal campo non hanno a Torino “vita“ lunghissima, tendo ad escludere che uno che posta la foto della moglie biotta, sia nei desiderata di Madama, anche se segna a raffica ed è cinque anni più giovane di Higuain. Se è vero (ma è vero?) che Allegri vuole un centravanti diverso dal Pipita più facile resti Mandzukic restituito al suo ruolo originale e arrivi uno tra Morata e Martial. Il primo soprattutto .

Sono usciti lo svizzero, Asa e Buffon. Presto uscirà Howedes. Potrebbero (con percentuali al rialzo) uscire Sturaro, Marchisio, Benatia, (Khedira?), e per un viaggio sul Tamigi persino Higuain.

Al Monaco piace Marchisio. E il Monaco ha il vecchio pallino di Paratici, il belga Tielemans, di professione regista. Dicono i ben informati sia tornato di moda.